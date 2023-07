Visite guidée : à la découverte de l’apiculture naturelle et respectueuse des abeilles Maison Espalanusse Lucq-de-Béarn, 16 septembre 2023, Lucq-de-Béarn.

Visite guidée : à la découverte de l’apiculture naturelle et respectueuse des abeilles 16 et 17 septembre Maison Espalanusse Gratuit. Sur inscription. Maximum 10 personnes. Découverte d’une heure maximum.

Qui n’a jamais rêvé d’accueillir des abeilles dans son jardin ?

Quelles conséquences a eu l’apiculture moderne sur nos précieuses pollinisatrices ? Pouvons-nous changer les choses ?

Ensemble, nous explorerons quelques pistes pour pratiquer l’apiculture en harmonie avec les abeilles et en étant plus attentifs à leurs besoins.

Si le temps le permet, nous approcherons les différentes ruches de notre domaine (des vareuses et équipements de protection seront disponibles, sauf pour les enfants de moins de 10 ans).

Maison Espalanusse 338 chemin de Bernateix, 64360 Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
La maison Espalanusse est un clos béarnais authentique inventorié pour la première fois en 1385 par les moines de l'abbaye voisine pour le compte du seigneur de l'époque, le célèbre Gaston Phoebus, prince des Pyrénées. Maison Espalanusse fait partie des 240 maisons en pierre inventoriées à l'époque. La ferme et son domaine de 10 hectares traversent 30 ans d'abandon jusqu'à l'acquisition de cette dernière par la famille Nanglard qui rêve d'en faire un lieu d'exploration et d'expérimentation. À la maison Espalanusse nous parlons, rénovation du bâti ancien avec des techniques anciennes, de jardin en permaculture, d'agroforesterie, d'apiculture naturelle et éthologique, on parlera aussi de la « culture » de l'eau avec les baissières ou swell. On parlera résilience, autonomie alimentaire, respect du vivant et de la biodiversité. Présence d'un parking, toilette sèche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Maison Espalanusse