Explorez un jardin en permaculture : cultiver la biodiversité et l’autosuffisance Maison Espalanusse Lucq-de-Béarn, 15 septembre 2023, Lucq-de-Béarn.

Découverte d’un jardin en permaculture : biodiversité et durabilité au rendez-vous !

– Un potager cultivé sur des buttes avec des baissières pour réguler le cycle de l’eau.

– Une zone inspirée des jardins médiévaux, abritant une variété de plantes aromatiques et médicinales.

– Un verger en cours d’aménagement, comprenant des espèces locales ainsi que des variétés plus exotiques adaptées au changement climatique.

– Enfin, une future haie syntropique qui servira également de zone nourricière, ainsi qu’une mare en devenir, créant un habitat pour la biodiversité.

À noter que l’ensemble du jardin aura tout juste un an lors des Journées européennes du patrimoine de 2023.

La maison Espalanusse est un clos béarnais authentique inventorié pour la première fois en 1385 par les moines de l'abbaye voisine pour le compte du seigneur de l'époque, le célèbre Gaston Phoebus, prince des Pyrénées. Maison Espalanusse fait partie des 240 maisons en pierre inventoriées à l'époque. La ferme et son domaine de 10 hectares traversent 30 ans d'abandon jusqu'à l'acquisition de cette dernière par la famille Nanglard qui rêve d'en faire un lieu d'exploration et d'expérimentation. À la maison Espalanusse nous parlons, rénovation du bâti ancien avec des techniques anciennes, de jardin en permaculture, d'agroforesterie, d'apiculture naturelle et éthologique, on parlera aussi de la « culture » de l'eau avec les baissières ou swell. On parlera résilience, autonomie alimentaire, respect du vivant et de la biodiversité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

