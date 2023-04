Visite de la ferme Ametzalde (fromage de brebis Ossau Irati) Maison Erramioenea, 30 août 2023, Lasse.

Visite détaillée de notre authentique petite ferme BIO, située dans les montagnes du Pays basque. Venez explorer nos granges, rencontrer les brebis, découvrir notre travail et nos valeurs, suivre le parcours du lait de la salle de traite à la salle d’affinage et déguster nos fromages BIO dans une ambiance conviviale..

2023-08-30 à ; fin : 2023-08-30 . EUR.

Maison Erramioenea

Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Detailed visit of our authentic small organic farm, located in the mountains of the Basque Country. Come and explore our barns, meet the ewes, discover our work and our values, follow the journey of the milk from the milking room to the maturing room and taste our organic cheeses in a friendly atmosphere.

Visita detallada de nuestra auténtica pequeña granja ecológica, situada en las montañas del País Vasco. Venga a explorar nuestros establos, conozca a las ovejas, descubra nuestro trabajo y nuestros valores, siga el recorrido de la leche desde la sala de ordeño hasta la sala de maduración y deguste nuestros quesos ecológicos en un ambiente acogedor.

Ausführliche Besichtigung unseres authentischen kleinen BIO-Bauernhofs in den Bergen des Baskenlands. Erkunden Sie unsere Scheunen, lernen Sie die Schafe kennen, erfahren Sie mehr über unsere Arbeit und unsere Werte, verfolgen Sie den Weg der Milch vom Melkstand bis zum Reifungsraum und probieren Sie unseren BIO-Käse in einer geselligen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme Pays Basque