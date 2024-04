Maison éphémère S.B. Créations flottées 5 rue Emile Poirier La Haye, lundi 16 décembre 2024.

Maison éphémère S.B. Créations flottées 5 rue Emile Poirier La Haye Manche

Vendredi

Retrouvez S.B. Créations flottées à la Maison éphémère, espace d’expositon-vente. Elle donne une nouvelle vie au bois flotté qu’elle trouve sur les plages de Normandie. Rien ne se perd, tout se recycle. Avec un peu d’idée, beaucoup de passion, elle crée des objets uniques et intemporels lampes, miroirs, poissons et divers petits objets.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-16 09:00:00

fin : 2024-12-22 12:30:00

5 rue Emile Poirier 5 Rue Emile Poirier

La Haye 50250 Manche Normandie stephaniebeuve@yahoo.fr

