Maison en pain d’épices – Comme les Grands Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Maison en pain d’épices – Comme les Grands Brest, 28 décembre 2022, Brest . Maison en pain d’épices – Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Comme les Grands Brest Finistère Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B.

2022-12-28 – 2022-12-28

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B.

Brest

Finistère Viens réaliser et décorer ta maisons en pain d’épices, avec laquelle tu repartiras pour le plus grand plaisir de tes papilles !

Avec Julia, de Comme les Grands Informations pratiques :

Durée 1h

20€

A partir de 6 ans

Sur inscription contact@commelesgrands-brest.com +33 2 29 62 28 97 https://fr-fr.facebook.com/CommelesGrandsBrest/ Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Ville Brest lieuville Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Maison en pain d’épices – Comme les Grands Brest 2022-12-28 was last modified: by Maison en pain d’épices – Comme les Grands Brest Brest 28 décembre 2022 6 Rue de la 2ème D.B. Comme les Grands Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère