SEJOUR ART ET NATURE – Chantier international de bénévoles – Saint-Arnoult-en-Yvelines (78) 18 août – 1 septembre Maison Elsa Triolet et Aragon 499

Le Projet :

Les jeunes participeront à aménager une nouvelle parcelle d’exposition au sein du parc de la Maison Elsa Triolet et Aragon pour les sculptures de Jean Campa. Il faudra débroussailler, déliérer les arbres, puis construire un chemin d’accès : un petit pont en bois sera installé pour les visiteurs. Les socles des sculptures seront également restaurés puis installés dans le nouvel espace. Ce travail permettra de découvrir les oeuvres d’art d’une autre manière : ponts suspendus, plantations de plantes, parcours du visiteur… Les travaux pour permettre aux visiteurs de continuer à profiter de ce lieu exceptionnel. Les bénévoles seront appuyés par Djamal et Eric qui les initiera à l’aménagement d’espaces verts et leur permettra de mener le chantier au bout.

Au programme :

– Découverte de la région : visite du musée de la Maison Elsa Triolet et Aragon, visite du chateau de Chamarande, baignade aux étangs de Hollande, découverte de la forêt de Fontainebleau, visite du chateau médiéval de Dourdan.. autant de lieux propices aux ballades et aux activités de plein air.

– Visite de Paris : monuments historiques (Tour Eiffel, Notre Dame, les Champs-Elysées), visites de musées (Louvre, Museum d’Histoire Naturelle), découverte de Montmartre et des rues les plus anciennes de Paris, des quais et des festivités estivales !

– Jeux et veillées organisés par vos animateurs et par vous !

De nombreuses activités et sorties seront prévues les après-midi, mais tu pourras aussi faire d’autres propositions si tu le souhaites ! Ce chantier est l’opportunité de rencontres et de découvertes, au sein même d’un lieu classé monument historique.

Logement et nourriture :

Vous dormirez sous tentes, au sein du Parc de la Maison Elsa Triolet et Aragon. Vous aurez accès à une cuisine et à une salle commune. Les animateurs et les volontaires porteront une attention particulière à l’alimentation pour qu’elle soit au maximum locale et responsable. Tous les aspects de la vie collective (courses, préparation des repas, ménage) seront gérés par votre groupe, sur la base d’un fonctionnement que vous aurez décidé de manière commune (ex : utilisation de planning, constitution de binômes, …). Vous cuisinerez tour à tour pour le groupe. Ce sera l’occasion de montrer vos talents culinaires, n’oubliez pas vos recettes ! Vous serez notamment aidés dans cette tâche par un·e animateur·ice de vie collective. Le but : que chaque bénévole soit acteur·rice de son séjour dans le respect des autres et de la vie en collectivité. L’organisation sera faite avec l’équipe d’animation qui est là pour veiller au bon déroulement du séjour. L’équipe est composée de 3 personnes : un·e directeur·rice de séjours BAFD, un animateur·rice BAFA, un·e animateur·rice technique. L’objectif du chantier est de vivre une aventure collective ! Accès au Wifi.

Le Lieu :

Au cœur d’un parc de 5 hectares, la Maison Elsa Triolet-Aragon vous entraîne dans l’intimité de 2 écrivain·e·s. Le moulin de la fin du XIIe siècle, aménagé en habitation, fut souvent le décor et la source d’inspiration du couple. C’est là que furent écrites quelques-unes des plus belles pages de la littérature française. La Maison a acquis il y a plusieurs années, un « bal parquet », inscrit monument historique. Cette construction en bois servait à accueillir des bals sur les places des villages dans les années 20. Quatre chantiers de bénévoles ont pu précédemment aider à restaurer ce bal parquet, à aménager des chamins d’accès et à aménager un nouvel espace pour l’installation d’une oeuvre contemporaine dans le Parc. Cette année, vous serez invité à continuer l’aménagement de cet incroyable lieu qui mèle Nature, Histoire et Art.

Un chantier international de bénévoles, c’est quoi ?

– Une aventure collective de 10 à 20 participant·e·s, qui vivent ensemble pendant 2 à 3 semaines.

– Un projet et des travaux utiles à la collectivité qui accueille le Chantier.

– Une expérience interculturelle : un mélange de nationalités sur le Chantier pour découvrir l’autre sous toutes ses facettes (gastronomie, culture, musique, langue…).

– Une expérience ouverte à tou·te·s, sans condition de diplômes, de compétences, d’expériences ou de niveau de langue. Certains Chantiers sont francophones, même à l’étranger !

– Une occasion de découvrir des savoir-faire et de s’investir dans un projet qui t’intéresse : dans des domaines diversifiés tels que l’environnement, la rénovation du patrimoine, la culture, l’archéologie, l’art ou le social et l’éducation… C’est à toi de découvrir ton Chantier ! https://aventureutile.etudesetchantiers.org/inscris-toi/

