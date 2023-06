Les Piou-Piou Maison Elsa Triolet – Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines, 27 août 2023, Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Les Piou-Piou Dimanche 27 août, 17h00 Maison Elsa Triolet – Aragon Réservation obligatoire

Spectacle jeune public.

Maison Elsa Triolet – Aragon Moulin de Villeneuve – Rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines 01 30 41 20 15 http://www.maison-triolet-aragon.com https://fr-fr.facebook.com/MaisonTrioletAragon;https://twitter.com/trioletaragon [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-piou-piou »}] Situé dans le sud des Yvelines, le Moulin de Villeneuve vous entraîne dans l’intimité d’Elsa Triolet et d’Aragon. Il fut parfois le décor et la source d’inspiration de leurs écrits. Une promenade, à travers les prairies, bois et “pleurs” qui se succèdent, permet au visiteur de découvrir ou redécouvrir deux grandes figures de notre vie intellectuelle. C’est en 1951 qu’Aragon décida d’offrir à Elsa la russe, la déracinée, l’étrangère, “ce petit coin de terre de France”. C’est un moulin implanté là au début du XIIIe siècle. Des vestiges de l’activité meunière subsistent : la cage de la roue est au cœur du grand salon, lui-même adossé au bief. Dans le parc de près de six hectares, que domine la pierre blanche de leur tombeau, serpente la Rémarde. C’est un lieu d’écriture. C’est là que furent écrites quelques-unes des plus belles pages de la littérature française. Pour votre plus grand plaisir, peintres, sculpteurs, poètes et romanciers actuels continuent de s’y rencontrer. C’est un lieu d’émotion. Depuis le 16 juin 1970 où le cœur d’Elsa se brisa dans les allées du parc, rien n’a changé. Le temps s’est suspendu, comme le bloc du calendrier demeuré arrêté sur le 16, la cravate mauve du poète jetée négligemment sur ses livres. Aragon et Elsa viennent de sortir pour quelques instants, mais vous pouvez entrer, écouter, regarder et vous percevrez leur présence. En plus des œuvres présentes dans la partie qui fut habitée par Aragon et Elsa Triolet, telles que celles de Picasso, Fernand Léger, Taltisky et bien d’autres, vous pourrez découvrir les œuvres d’artistes contemporains qui sont venus enrichir nos collections. Ainsi Ladislas Kijno, Jean-Pierre Rives, Yvan Taillandier, Bertrand Moulin… sont quelques uns des artistes représentés. Train (gare de Rambouillet) + taxi (15 km) RER (Gare de Dourdan) + taxi (10 km) Autoroute A10 : Sortie n°10 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T17:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:30:00+02:00

© Sandrine Boyer Engel