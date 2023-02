Visites dans le noir et intervention artistique par Gérard Zlotykamien Maison Elsa Triolet – Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’Évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

01 30 41 20 15 http://www.maison-triolet-aragon.com http://www.facebook.com/MaisonTrioletAragon La Maison Elsa Triolet-Aragon vous entraîne dans l’intimité du couple d’écrivains. C’est ici que furent écrites quelques unes des plus belles pages de la littérature française. Aujourd’hui, expositions d’art contemporain, rencontres littéraires, concerts et festivals ponctuent la saison selon le vœu du poète. © Maison Elsa Triolet – Aragon (Re)découvrir la maison du couple d’écrivains dans l’intimité d’une visite “dans le noir”. S’immerger dans les lieux et dans les textes.

2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00 ©maisontrioletaragon

