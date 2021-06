Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Maison écologique Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille

Atelier pour la famille sur inscription obligatoire au numéro d’appel gratuit (nombre de places limité)

Décryptez votre logement et découvrez trucs et astuces pour le transformer en habitat sain et respectueux de l’environnement. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T15:00:00;2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T16:00:00;2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T17:00:00;2021-06-06T17:00:00 2021-06-06T18:00:00

