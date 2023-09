A la découverte d’une maison écologique bioclimatique Maison écologique bioclimatique Morteau, 13 octobre 2023, Morteau.

A la découverte d’une maison écologique bioclimatique 13 et 14 octobre Maison écologique bioclimatique Evénement gratuit et limité à 20 personnes. Inscriptions auprès de la chargée de mission Architecture et paysage du Parc naturel régional du Doubs Horloger

Pour les journées nationales de l’architecture 2023, venez visiter une maison éco-construite bioclimatique en compagnie de la propriétaire, éco-peintre en bâtiment, et de la chargée de mission architecture et paysage du PNR du Doubs Horloger.

La maison répond ambitieusement à des principes de conception architecturale liés au développement durable et à la transition écologique : utilisation de matériaux biosourcés, ossature et bardage bois, isolation paille, enduits en terre, espaces mutualisés et partagés, système de récupération d’eau de pluie, chauffage au poêle de masse, jardin d’hiver, réemploi pour l’aménagement intérieur. Agréable à vivre, le bâtiment vous témoignera qu’une architecture moins consommatrice en ressources et en énergie est tout à fait compatible avec un remarquable confort de vie.

Maison écologique bioclimatique 13 rue du Docteur Léon Sauze 25500 MORTEAU Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « chloe.personeni@parcdoubshorloger.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 39 64 02 26 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

S. Greusard