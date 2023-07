Visite d’une maison école de 1900 Maison-École du Grand Meaulnes Épineuil-le-Fleuriel, 16 septembre 2023, Épineuil-le-Fleuriel.

16 et 17 septembre Maison-École du Grand Meaulnes Tarif adulte : 4€ – Tarif enfant (8 à 16 ans) : 2€ – Gratuit pour les enfants de – 8 ans

Partez sur les traces du petit Henri Fournier, plus connu sous le nom d’Alain-Fournier et découvrez tous les souvenirs d’enfance dont il s’est inspiré pour écrire son roman, Le Grand Meaulnes.

Entrez dans l’ancienne salle de mairie puis installez vous sur les vieux pupitres des deux salles de classe avant de partir à la découverte du logement de fonction de l’instituteur, de la mansarde et des trois greniers….

Maison-École du Grand Meaulnes Place de la Mairie 18360 Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire 02 48 63 04 82 http://www.le-grand-meaulnes.fr L’Ecole du Grand Meaulnes est un témoignage de l’école du siècle dernier en même temps qu’un lieu d’inspiration littéraire. Alain Fournier y a vécu lorsqu’il était enfant et s’en est inspiré pour écrire son roman le Grand Meaulnes. L’école a été reconstituée comme en 1891 lors de l’arrivée de la famille Fournier.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association MEGM