Exposition « Changement climatique, il y a urgence à s’adapter » 24 octobre 2023 – 29 février 2024 Maison écocitoyenne Bordeaux Métropole Entrée libre

Qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ? Les infographies réalisées par le média «Qu’est-ce qu’on fait ?» en partenariat avec l’ADEME expliquent en quoi le changement climatique menace la population, notre économie et les milieux naturels, et quels sont les chantiers d’adaptation, aujourd’hui et pour demain.

Maison écocitoyenne Bordeaux Métropole quai richelieu bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

ADEME