Quand nos voisins nous inspirent Maison écocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux, 18 octobre 2023, Bordeaux.

Quand nos voisins nous inspirent Mercredi 18 octobre, 11h00 Maison écocitoyenne Bordeaux Métropole Entrée libre

Quelles sont les expériences de nos voisins en matière d’adaptation aux risques naturels et climatiques et quels enseignements en tirer ?

Les villes de Bristol et de Munich échangeront avec Bordeaux Métropole et la Mission de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique autour de leurs réussites, des difficultés qu’elles rencontrent et des moyens qu’elles mettent en œuvre pour les surmonter.

Renseignements : 05 24 57 65 20

Maison écocitoyenne Bordeaux Métropole quai richelieu bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T11:00:00+02:00 – 2023-10-18T12:30:00+02:00

Bordeaux Métropole