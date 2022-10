Jeunesse & éco-anxiété Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Alors que les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus prégnants, particulièrement en Gironde où sécheresse et incendies ont marqué 2022, comment les jeunes vivent-ils cette période ? Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Quai Richelieu 33000 Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/quest-ce-que-la-maison-ecocitoyenne »}, {« link »: « http://www.fondationecolo.org/ »}, {« link »: « https://www.ifop.com/ »}, {« link »: « http://www.centre-esta.fr/ »}, {« link »: « https://forms.office.com/r/wDNYJqY5y6 »}, {« link »: « https://c2d.bordeaux-metropole.fr/ »}] Quels sont les effets concrets de l‘éco-anxiété des moins de 30 ans ? Le changement climatique modifie-t-il leur mode de vie ? Leur orientation professionnelle ? Leur implication et leur place dans la société ? Peut-on se saisir de ce phénomène dans sa dimension collective et à l’échelle métropolitaine? Pour répondre à ces questions, le C2D organise une rencontre le 13 octobre, à la Maison écocitoyenne (quai Richelieu à Bordeaux): 12h00 – 13h30 : table ronde avec Alice Canabate (sociologue et Présidente de la Fondation d’Ecologie Politique), Jean-Philippe Dubrulle (IFOP) et Jean Le Goff (psychosociologue au Centre ESTA)

14h00 – 17h00 : ateliers thématiques (1: Lieux et modes de vie, 2: Orientation et parcours professionnels, 3: Implication et place dans la société) Possibilité de participer à tout ou partie de la rencontre, avec inscription en ligne obligatoire via ce formulaire (nombre de places limitées). Portée par le C2D, l’assemblée citoyenne de Bordeaux Métropole, cette rencontre a été préparée en partenariat avec des organisations qui s’intéressent ou travaillent au contact des jeunes (laboratoires de recherche, organismes publics, associations, réseaux étudiants…). Elle propose d’aborder la problématique de l’éco-anxiété en croisant les approches (sociologie, sciences politiques, géographie, santé publique…), les profils (universitaires, acteurs de terrain, agents de la fonction publique…) et les publics (professionnel.le.s, étudiant.e.s, services civiques, citoyen.ne.s…).

