Horizons Décarbonés avec 1er Degré Vendredi 12 janvier 2024, 09h00 Maison écocitoyenne Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T09:00:00+01:00 – 2024-01-12T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T09:00:00+01:00 – 2024-01-12T12:00:00+01:00

…suite logique de la Fresque du Climat.

Le but de ce « serious game » est d’inciter les participants à s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique.

À l’issue de l’atelier, les participants ont une vision d’ensemble des solutions efficaces à l’échelle personnelle et collective permettant de construire une société bas carbone, et la volonté de passer à l’action.

Tout public, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine