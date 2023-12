Fresque du textile avec Green Donut Maison écocitoyenne Bordeaux, 22 décembre 2023, Bordeaux.

La Fresque du textile est un atelier collaboratif.

Il est co-créé par les bénévoles de Green Donut pour sensibiliser aux impacts environnementaux et sociaux de l’industrie textile.

Son ambition est de susciter la réflexion et le débat sur les solutions à la portée des consommateurs et des entreprises afin d’aider le secteur à réduire son impact.

Un atelier rassemble entre 6 et 8 participants.

Il dure 2h30 à 3h00 heures et fait appel à l’intelligence collective ainsi qu’ à la reconstitution du fonctionnement du secteur textile.

Un animateur encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les participants et de donner des explications supplémentaires sur les cartes.

L’atelier est grandement inspiré du format de la Fresque du Climat, mais avec plusieurs mini-jeux.

Il est vivement recommandé de participer à cet atelier avant ou après avoir effectué une Fresque du Climat.

À partir de 16 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T14:00:00+01:00 – 2023-12-22T17:00:00+01:00

