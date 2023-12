Comment passer un joyeux Noël tout en prenant soin de l’océan ? avec Mariem Naoui Maison écocitoyenne Bordeaux, 16 décembre 2023, Bordeaux.

Comment passer un joyeux Noël tout en prenant soin de l’océan ? avec Mariem Naoui Samedi 16 décembre, 14h30 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

Après un rappel sur les merveilles mais aussi les maux de la biodiversité marine, nous vouspartagerons des conseils pour bien choisir les poissons, coquillages et crustacés par une pêche éco-responsable.

Afin de favoriser les cadeaux « faits soi-même », nous vous proposons de créer votre propre marque page en bijou de perles (quartz rose,

apatite bleue, oeil de tigre etc..) à offrir, pour vous ou vos proches, en ravissant nos mers et rivières.

Tout public, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

