Atelier partage et sensibilisation sur la thématique de l'eau – Hydraulique Sans Frontières Maison écocitoyenne Bordeaux, 15 décembre 2023, Bordeaux. Atelier partage et sensibilisation sur la thématique de l'eau – Hydraulique Sans Frontières Vendredi 15 décembre, 14h30, 15h45, 17h00 Maison écocitoyenne Gratuit sans inscription …autour d'une maquette interactive, d'une exposition de photographies et d'un dispositif numérique. • 14h30-15:30 : sensibilisation

Animation avec la Maquette de l’eau, diffusion d’un Film sur le village de Coubri et temps d’échanges. • 15:45-16h45 : sensibilisation

Animation avec la Maquette de l’eau, diffusion d’un Film sur le village de Coubri et temps d’échanges.

• 17h-17:30 : Moment d’échange et de convivialité autour de l’ exposition photo Tout public

Sans inscription Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-15T14:30:00+01:00 – 2023-12-15T15:30:00+01:00

