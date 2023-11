Jouer à Ğeconomicus avec le festival Par Ici La Monnaie Maison écocitoyenne Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Jouer à Ğeconomicus avec le festival Par Ici La Monnaie Samedi 2 décembre, 13h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

Les joueurs y achètent et vendent des valeurs économiques dans le but d’en créer de nouvelles.

Le temps est un facteur important du jeu, à plusieurs niveaux, notamment par le cycle de vie des humains et des valeurs.

L’intérêt du jeu est surtout de comparer différents types de monnaies, dont le concept de monnaie libre, tel que démontré dans La Théorie Relative de la Monnaie.

À travers des modélisations incarnées sous forme de jeux de rôle, vous expérimenterez deux modèles. Puis un temps de partage vous permettra d’approfondir les notions abordées durant le jeu et d’aller plus loin en fonction de vos intérêts.

Animation par Julia Schindler et Millicent Billette.

Limité à 14 personnes. Inscription obligatoire

Un jeu proposé dans le cadre du festival « Par Ici La Monnaie » organisé par la Mairie de Bordeaux.

Tout public, inscription sur bordeaux.fr

https://www.bordeaux.fr/e216123/jeu-geconomicus

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T13:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

