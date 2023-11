Par ici la monnaie – Festival des monnaies alternatives par la Mairie de Bordeaux et Faireprod Maison écocitoyenne Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Amplificatrices de richesses humaines et culturelles, les monnaies locales

et complémentaires invitent chaque citoyen à participer à la vie locale, en développant la solidarité et les circuits courts de consommation.

Clôture de l’évènement 16h30 > 17h

Mot de l’élu Jean-Baptiste Thony, conseiller municipal délégué auprès de Stéphane Pfeiffer pour l’économie circulaire et la monnaie locale.

Suivi d’un goûter de clôture de l’événement et du tirage au sort du jeu-concours « Par ici les Monnaies » avec La Gemme et ses adhérents.

Le programme complet sur bordeaux.fr

https://www.bordeaux.fr/agendaGeneral/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=207082

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

