Fabrication d'un lombricomposteur avec Au Ras du Sol

Maison écocitoyenne Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux. Fabrication d'un lombricomposteur avec Au Ras du Sol Samedi 25 novembre, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription …vous participez activement à la réduction de vos déchets.

L’objectif : -15 % de déchets produits à l’horizon 2030.

Le lombricompostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer de 30 % les déchets produit par les habitants ne disposant pas de jardin.

Vous voulez vous lancer ? Venez apprendre à fabriquer votre lombricomposteur.

Sur inscription :

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/44/ Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux

