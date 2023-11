Puzzle Climat Maison écocitoyenne Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux.

Est-il plus impactant de manger du boeuf local ou des fruits et légumes de saison ?

Vaut-il mieux passer à un fournisseur d’électricité «verte » ou chauffer moins son logement ?

Le puzzle climat est un jeu de plateau qui se joue en équipe et aide à mieux connaitre les impacts environnementaux de nos consommations et à prioriser les actions afin d’arriver à diviser par 2 notre empreinte carbone en 5 ans… sans revenir à la lampe à huile.

Tout public, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:30:00+01:00 – 2023-11-24T12:30:00+01:00

