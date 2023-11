Upcycling : Fabriquez une pièce de maroquinerie en cuir de réemploi 1/2 avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux.

Upcycling : Fabriquez une pièce de maroquinerie en cuir de réemploi 1/2 avec Nos Deux Mains 22 novembre et 13 décembre Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

L’idée : confectionner VOTRE accessoire, unique, beau et durable.

À partir des chutes de cuir à disposition, et celles que vous apporterez, venez réaliser un modèle de porte-clef, petite maroquinerie ou petite pochette fabriqués 100 % à la main et cousus par vos soins.

Un moment de découverte pour s’initier à de la couture main sur cette matière noble qu’est le cuir, résistante dans le temps et indémodable.

L’atelier s’organise en deux temps.

Il est nécessaire d’être également disponible le 13 décembre pour la seconde partie de l’atelier.

À partir de 10 ans, sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00