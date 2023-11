Atelier Bricolage : plomberie, à la chasse aux fuites avec Charlotte Gibaux Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier Bricolage : plomberie, à la chasse aux fuites avec Charlotte Gibaux Maison écocitoyenne Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux. Atelier Bricolage : plomberie, à la chasse aux fuites avec Charlotte Gibaux Samedi 18 novembre, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription ...auxquelles vous pourrez être confrontés dans le quotidien.

Toilettes et éviers fournis pour une mise en situation presque réelle ! À partir de 12 ans si accompagné d’un adulte

Sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Maison écocitoyenne Bordeaux latitude longitude 44.838557;-0.567339

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/