Découverte Fleurs de Bach : créer son remède d’urgence avec Lola Sigogneau Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Découverte Fleurs de Bach : créer son remède d’urgence avec Lola Sigogneau Maison écocitoyenne Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux. Découverte Fleurs de Bach : créer son remède d’urgence avec Lola Sigogneau Samedi 18 novembre, 11h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription …au travail et créez votre propre remède d’urgence qui vous apaisera dans les situations difficiles.

Tout public, sur inscription Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Maison écocitoyenne Bordeaux latitude longitude 44.838557;-0.567339

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/