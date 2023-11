Santé environnementale : et si tout ce que nous faisions à la Terre, nous le faisions à nous-même ? avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Santé environnementale : et si tout ce que nous faisions à la Terre, nous le faisions à nous-même ? avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux. Santé environnementale : et si tout ce que nous faisions à la Terre, nous le faisions à nous-même ? avec Terre & Océan Jeudi 16 novembre, 18h30 Maison écocitoyenne Gratuit, SANS inscription ...D’autres peut-être moins, comme l’exposition au bruit ou le fait d’avoir ou pas l’accès à un espace de nature proche de chez soi.

Cette rencontre vous propose un tour d’horizon des sources de polluants de nos environnements, de leurs impacts sur notre santé et des alternatives à favoriser pour faire des choix plus éclairés.

Au bénéfice de notre environnement et de notre santé !

Cette rencontre vous propose un tour d'horizon des sources de polluants de nos environnements, de leurs impacts sur notre santé et des alternatives à favoriser pour faire des choix plus éclairés.

Au bénéfice de notre environnement et de notre santé !

Tout public, accès libre.

