Fabriquez votre cake à vaisselle avec le CESEAU Mercredi 15 novembre, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

…Après avoir discuté et interrogé votre rapport

à l’eau et à la santé, on vous propose une mise en application avec la fabrication de votre cake vaisselle solide.

Enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

