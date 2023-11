Twistez votre cuisine végétale avec les épices ! avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Twistez votre cuisine végétale avec les épices ! avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux, 9 novembre 2023, Bordeaux. Twistez votre cuisine végétale avec les épices ! avec Nos Deux Mains Jeudi 9 novembre, 17h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription Cet atelier est fait pour vous !

Grâce à l’utilisation des épices, vous allez découvrir toute une variété de recettes qui vous permettront de végétaliser encore plus votre

cuisine.

Vous pourrez exciter vos papilles tout en faisant du bien à votre corps et à la planète ! Tout public, dès 8 ans, si accompagnés

Sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T17:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

