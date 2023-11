Et si l’art régénérait ? avec le sculpteur Ronan Charles Maison écocitoyenne Bordeaux, 2 novembre 2023, Bordeaux.

Et si l’art régénérait ? avec le sculpteur Ronan Charles Jeudi 2 novembre, 18h00 Maison écocitoyenne Gratuit, SANS inscription

…appuyée par le criticisme de Kant pour expliquer l’irréversibilité d’un héritage moderne (la distinction entre beauté naturelle et beauté artistique) nous amenant à faire COMME la nature et non AVEC.

Elle présentera bien sûr quelques emprunts aux ouvrages d’auteurs contemporains afin de révéler l’ambiguïté des tentatives/résistances

contemporaines (écoféminisme, etc.) fusionnant, non sans difficultés, émancipation et retour à la tradition.

Elle se clôturera sur la présentation de démarches d’artistes (certains ayant déjà exposé à Bordeaux (Silicone) comme J. Gobé) travaillant

avec la science dans le but de « régénérer » .

Tout public, accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T18:00:00+01:00 – 2023-11-02T20:00:00+01:00

