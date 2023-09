Atelier de petites réparations vélo avec Récup’R Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier de petites réparations vélo avec Récup’R Maison écocitoyenne Bordeaux, 26 octobre 2023, Bordeaux. Atelier de petites réparations vélo avec Récup’R Jeudi 26 octobre, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, SANS inscription C’est facile avec l’aide d’un expert et indispensable pour rouler en toute sécurité.

Ouvert à tous, en accès libre. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bordeaux, Gironde

Lieu
Maison écocitoyenne

Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux

Ville
Bordeaux

Departement
Gironde

latitude longitude
44.838557;-0.567339

