Point Info Garonne avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux

Gironde Point Info Garonne avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux, 22 octobre 2023, Bordeaux. Point Info Garonne avec Terre & Océan Dimanche 22 octobre, 14h00 Maison écocitoyenne SANS inscription …alimentaire du fleuve.

Une fois le filet remonté, des loupes binoculaires

sont à votre disposition pour observer ces petits

organismes surprenants et découvrir la vie secrète

et microscopique du fleuve. Tout public, stand en accès libre. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

