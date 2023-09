Serious-game Objectif climat ! avec Du Vert dans les Rouages Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Serious-game Objectif climat ! avec Du Vert dans les Rouages Maison écocitoyenne Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux. Serious-game Objectif climat ! avec Du Vert dans les Rouages Samedi 14 octobre, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription …de diagnostic d’un Plan Climat, il permet de co-construire une stratégie de résilience climatique.

Atelier dans le cadre de la Semaine de la Résilience de Bordeaux Métropole.

Tout public, sur inscription Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Maison écocitoyenne Bordeaux latitude longitude 44.838557;-0.567339

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/