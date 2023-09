Projection du film « L’appel de l’Arctique», réalisé par Thomas Bour avec Uno Mundo Maison écocitoyenne Bordeaux, 12 octobre 2023, Bordeaux.

Projection du film « L’appel de l’Arctique», réalisé par Thomas Bour

avec Uno Mundo Jeudi 12 octobre, 18h30 Maison écocitoyenne Gratuit, SANS inscription

….dévoile les paysages blancs et glacés de cette région fragile.

En présence du réalisateur et du capitaine du navire, cette projection sera suivie d’un court atelier interactif sur les énergies à bord d’un

voilier !

Fort de plus de 3 ans de travail sur le pôle Nord, Unu Mondo Expédition forme la nouvelle génération aux enjeux de la transition écologique

et suscite l’envie d’agir.

Notre voilier d’expédition polaire Northabout reprend la mer pour les “Voiles de la Science”, une campagne de sensibilisation itinérante à destination du grand public sur les côtes atlantiques, en octobre et novembre 2023.

En escale à Bordeaux du 10 au 20 octobre, cette campagne itinérante de médiation scientifique décarbonée fait découvrir les sciences climatiques et l’exploration des mondes polaires à la voile au grand public, au plus proche d’eux.

Tout public

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00