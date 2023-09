Plastiques : quels impacts sur les santés humaines, animales, et environnementale ? avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Plastiques : quels impacts sur les santés humaines, animales, et environnementale ? avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux. Plastiques : quels impacts sur les santés humaines, animales, et environnementale ? avec Terre & Océan Jeudi 5 octobre, 18h30 Maison écocitoyenne Gratuit, SANS inscription …avec une production en perpétuelle croissance, les matières plastiques se sont introduites dans tous les recoins de nos environnements, extérieurs et intérieurs,jusque dans notre organisme.

Certains effets de ces plastiques sur notre santé humaine et environnementale sont aujourd’hui bien connus, d’autres moins.

Cette conférence tentera d’exposer les différentes sources de plastiques auxquelles nous sommes soumis, leurs risques pour notre santé et l’environnement, les recherches en cours, et des alternatives pour diminuer notre exposition à ces plastiques . Tout public Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

