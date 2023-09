Fresque des nouveaux récits avec association Fresque des Nouveaux Récits Maison écocitoyenne Bordeaux, 4 octobre 2023, Bordeaux.

Fresque des nouveaux récits avec association Fresque des Nouveaux Récits Mercredi 4 octobre, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

Vous pourrez ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire transition écologique et solidaireConstruisez ensuite un récit permettant de faire

advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires !

Tout public, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

