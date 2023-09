LE PIN DOUGLAS : UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR LA CONSTRUCTION BAS-CARBONE Maison écocitoyenne Bordeaux, 3 octobre 2023, Bordeaux.

LE PIN DOUGLAS : UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR LA CONSTRUCTION BAS-CARBONE 3 – 21 octobre Maison écocitoyenne Entrée libre

Découvrez dans cette exposition qui lui est entièrement consacrée : Une vingtaine de projets architecturaux exemplaires et démonstrateurs à travers une série de photographies. Une série des plus beaux clichés du photographe Yoann Portejoie qui suitla filière douglas depuis quelques années : un univers sensible et étonnant qui vous fera découvrir les forêts régionales sous un autre angle.

Les sculptures en douglas de l’artiste Étienne Moyat : totems ou grands panneaux, ses créations aux courbes délicates patinées par le feu ornent aujourd’hui les plus prestigieux hôtels à travers le monde.

La projection du film de Pierre Magnol, réalisateur néo-aquitain, sur le parcours de la pousse de Douglas jusqu’au bâtiment en bois.

Mais aussi une distribution gratuite de plants forestiers, un coin enfant et d’autres animations.

Une exposition dans le cadre du congrès mondial professionnel « WoodRise » Le congrès international du bâtiment bois à Bordeaux

Plus d’informations : www.woodrise-congress.com

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.woodrise-congress.com »}]

