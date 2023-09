Aménagez un abri d’hiver pour hérisson avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux.

Aménagez un abri d’hiver pour hérisson avec Nos Deux Mains Samedi 30 septembre, 11h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

La vie devient de moins en moins simple pour ces animaux si importants pour la biodiversité.

Cet atelier vous propose de les aider un peu à s’établir dans nos jardins et d’y passer l’hiver en sécurité, en recyclant simplement une cagette.

Économique et facile : « pourquoi n’y avoir pas pensé plus tôt » se dit-on !

Tout public, dès 8 ans, si accompagnés

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T11:00:00+02:00 – 2023-09-30T13:00:00+02:00

