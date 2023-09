Cet évènement est passé Le chocolat de Dédé avec le CREAQ Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le chocolat de Dédé avec le CREAQ Maison écocitoyenne Bordeaux, 20 septembre 2023, Bordeaux. Le chocolat de Dédé

avec le CREAQ Mercredi 20 septembre, 11h30 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription …les pays producteurs ainsi que les labels et leurs significations.

Suivi d’un quiz et d’une dégustation.

Tout public, dès 14 ans si accompagnés,

sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T11:30:00+02:00 – 2023-09-20T12:30:00+02:00

2023-09-20T11:30:00+02:00 – 2023-09-20T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Maison écocitoyenne Bordeaux latitude longitude 44.838557;-0.567339

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/