Point Info Garonne avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux, 9 septembre 2023, Bordeaux.

Point Info Garonne avec Terre & Océan Samedi 9 septembre, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, Sans inscription

Une fois le filet remonté, des loupes binoculaires sont à votre disposition pour observer ces petits organismes surprenants et découvrir la vie secrète et microscopique du fleuve.

Petits et grands sont attendus !

Tout public, en accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00