TRAJECTOIRES, L’EXPO QUI INTERROGE NOS MOBILITÉS Maison écocitoyenne Bordeaux, 1 septembre 2023, Bordeaux.

TRAJECTOIRES, L’EXPO QUI INTERROGE NOS MOBILITÉS 1 septembre – 28 novembre Maison écocitoyenne Accès libre

…et intègre des contributions de groupes de citoyens co- concepteurs. L’exposition s’appuie sur des formats variés et un mobilier modulable pour permettre à chacun·e de découvrir, d’expérimenter et s’interroger sur la question des mobilités.

L’exposition parcourt les différentes facettes de la mobilité, née du lien entre mouvement (du corps, des individus, des populations) et société (histoire, économie, urbanisme, culture, etc).

L’exposition aborde ainsi la mobilité sous trois angles : celle de l’individu, celle du groupe et de la ville et celle de la planète.

Une exposition pour découvrir, expérimenter et s’interroger sur la question des mobilités.

Tout public, dès 8 ans.

En accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T11:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

2023-11-28T11:00:00+01:00 – 2023-11-28T18:00:00+01:00