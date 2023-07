Atelier 2 tonnes ! par le collectif 2 tonnes Maison écocitoyenne Bordeaux, 19 juillet 2023, Bordeaux.

Atelier 2 tonnes ! par le collectif 2 tonnes 19 juillet et 31 août Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition pour une société bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

Tout public, dès 15 ans, sur inscription

www.2tonnes.org

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

2023-08-31T17:00:00+02:00 – 2023-08-31T20:00:00+02:00