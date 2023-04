L’Europe ça roule : participe au Rallye Vélo ! Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’Europe ça roule : participe au Rallye Vélo ! Maison écocitoyenne, 14 mai 2023, Bordeaux. L’Europe ça roule : participe au Rallye Vélo ! Dimanche 14 mai, 14h30 Maison écocitoyenne Libre et gratuit À l’occasion du Joli Mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine, un rallye vélo est proposé le dimanche 14 mai 2023 à partir de 14h30 à Bordeaux ! Accessible à tou·tes, il a pour but de faire découvrir ou redécouvrir la métropole bordelaise sous les couleurs européennes et à travers les lieux financés par l’Union européenne sur le territoire. Retrouve toutes les infos pour participer à cet événement sur ce lien. Maison écocitoyenne Quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/leurope-ca-roule-rallye-velo-14-mai-2023-1681826901 »}] [{« link »: « https://www.infojeunes-na.fr/actualites/leurope-ca-roule-participe-au-rallye-velo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

vélo rallye

