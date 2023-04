Atelier lactofermentation avec Stéphanie Voyeux Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier lactofermentation avec Stéphanie Voyeux Maison écocitoyenne, 14 mai 2023, Bordeaux. Atelier lactofermentation avec Stéphanie Voyeux Dimanche 14 mai, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription Cette macération va permettre la prolifération des bactéries lactiques, qui sont des bactéries très bénéfiques pour notre organisme.

Venez découvrir comment préparer des légumes lactofermentés et repartez avec votre 1er bocal !

Tout public, dès 14 ans, sur inscription. Cet évènement fait partie de la programmation OFF des Assises Européennes de la Transition Énergétique. Découvrez toutes les animations : Le OFF des assises européennes de la transition énergétique (assises-energie.org) Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

