Atelier : Nesting vous accompagne à créer un environnement sain par Lisa Retailleau, éco-infirmière Coop'Alpha
11 et 24 mai
Maison écocitoyenne, Bordeaux
Gratuit sur inscription

Pendant 2h, venez vous familiariser avec les risques pour la santé liés à nos environnements intérieurs ainsi qu’aux polluants qu’on y trouve

pour mieux les éviter.

Venez également partager vos expériences personnelles et trouver des

solutions alternatives saines et simples à mettre en oeuvre autour des thématiques de l’alimentation, des produits ménagers, de l’air intérieur et des cosmétiques.

Tout public, dès 18 ans, sur inscription.
Maison écocitoyenne
Quai Richelieu, Bordeaux

2023-05-11T17:30:00+02:00 – 2023-05-11T19:30:00+02:00

2023-05-24T15:30:00+02:00 – 2023-05-24T17:30:00+02:00

