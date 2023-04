Raconte-moi un jouet avec La Boucle Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Raconte-moi un jouet avec La Boucle Maison écocitoyenne, 3 mai 2023, Bordeaux. Raconte-moi un jouet avec La Boucle Mercredi 3 mai, 15h00 Maison écocitoyenne Venez découvrir les réponses à ces questions au cours de cet

atelier ludique et apprendre à fabriquer des magnets à partir de pièces de puzzle !

Tout public, de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte

Sur inscription. « Cet évènement fait partie de la programmation OFF des Assises Européennes de la Transition Énergétique. Découvrez toutes les animations : Le OFF des assises européennes de la transition énergétique (assises-energie.org) Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T15:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:30:00+02:00

2023-05-03T15:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 6 Age max 11 Lieu Ville Maison écocitoyenne Bordeaux

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Raconte-moi un jouet avec La Boucle Maison écocitoyenne 2023-05-03 was last modified: by Raconte-moi un jouet avec La Boucle Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 3 mai 2023 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde