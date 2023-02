La Maison Ecocitoyenne vous propose une Fresque Agri’Alim le 29 avril prochain ! Maison écocitoyenne, 29 avril 2023, Bordeaux.

Sur inscription

Vous souhaitez comprendre les enjeux du modèle agricole et alimentaire de façon ludique ? Inscrivez vous à la Fresque Agri Alim !

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Qu’est ce que la Fresque Agri’Alim ?

Un atelier participatif accessible à tous pour comprendre les enjeux de notre modèle agricole et alimentaire, se rassembler et échanger sur les actions à mener pour y répondre.

L’atelier se passe en 4 phases :

1/ Compréhension

En équipe, les participant.e.s retracent les liens de cause à effet entre les différentes cartes du jeu et co-construisent ainsi une véritable “Fresque” des enjeux du système agri-alimentaire.

2/ Créativité

Un temps libre est laissé aux participants en équipe pour illustrer leurs connaissances et réflexions, en faisant ressortir les grands messages, en trouvant un titre. Cela leur permet de s’approprier le contenu et de renforcer un esprit d’équipe.

3/ Restitution

L’animateur donne une restitution de quelques minutes pour ancrer les points principaux et redonner le contexte général. Chaque équipe présente alors à tout le groupe un exposé synthétique de ce qu’elle a appris et ses ressentis.

4/ Solutions

Une discussion est organisée pour passer du constat aux solutions : en toute bienveillance, chacun.e exprime ses pistes de solutions à actionner individuellement et collectivement.

L’animateur est facilitateur des échanges sur la forme et sur le fond.

Infos pratiques :

> Gratuit

> Inscriptions obligatoires



2023-04-29T14:00:00+02:00

2023-04-29T17:00:00+02:00

