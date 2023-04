48H DE L’AGRICULTURE URBAINE Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

48H DE L’AGRICULTURE URBAINE Maison écocitoyenne, 29 avril 2023, Bordeaux. 48H DE L’AGRICULTURE URBAINE 29 et 30 avril Maison écocitoyenne Gratuit, SANS inscription La région bordelaise rejoint le festival européen Les 48h de l’Agriculture Urbaine.

L’occasion de réfléchir à l’alimentation dans une logique durable, à l’amélioration du cadre de vie par la végétalisation et au lien entre

producteur.rices et citadin.e.s.

Au programme, une multitude d’événements gratuits et en plein air (visites de jardins, ateliers participatifs et tables rondes).

2023-04-29T11:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:30:00+02:00

2023-04-30T11:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:30:00+02:00

