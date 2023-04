Atelier « Jeu des labels » Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier « Jeu des labels » Maison écocitoyenne, 23 avril 2023, Bordeaux. Atelier « Jeu des labels » Dimanche 23 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Cet atelier vous permettra d’apprendre à faire les bons choix.

Par un jeu d’échange de savoir, il vise à mieux identifier les labels de confiance à impact environnemental et social positif.

à partir de 15 ans

Sur inscription Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T14:00:00+02:00 – 2023-04-23T16:00:00+02:00

2023-04-23T14:00:00+02:00 – 2023-04-23T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Maison écocitoyenne Bordeaux

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier « Jeu des labels » Maison écocitoyenne 2023-04-23 was last modified: by Atelier « Jeu des labels » Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 23 avril 2023 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde