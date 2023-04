Fabriquez votre démaquillant, huile scintillante, déodorant et démaquillant avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Fabriquez votre démaquillant, huile scintillante, déodorant et démaquillant avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne, 22 avril 2023, Bordeaux. Fabriquez votre démaquillant, huile scintillante, déodorant et démaquillant avec Nos Deux Mains Samedi 22 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription …des astuces du mode de vie zéro déchet au quotidien.

Vous apprendrez à élaborer vos produits naturels et personnalisés adaptés à vos besoins et envies.

Tout public, dès 8 ans, si accompagnés

Sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Maison écocitoyenne Bordeaux

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Fabriquez votre démaquillant, huile scintillante, déodorant et démaquillant avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne 2023-04-22 was last modified: by Fabriquez votre démaquillant, huile scintillante, déodorant et démaquillant avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 22 avril 2023 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde