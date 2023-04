Atelier créatif textile avec La Boucle Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier créatif textile avec La Boucle Maison écocitoyenne, 20 avril 2023, Bordeaux. Atelier créatif textile avec La Boucle Jeudi 20 avril, 15h00 Maison écocitoyenne Puis on réutilisera des textiles pour fabriquer un tote bag sans couture et une suspension végétale.

Sans modération !

Tout public, de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte

Tout public, de 6 à 11 ans, accompagnés d'un adulte

Sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-20T15:00:00+02:00 – 2023-04-20T16:30:00+02:00

